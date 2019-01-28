الجهاد الإسلامي تتفقد جرحى "المغير" و"كفر نعمة" في مجمع فلسطين الطبي برام الله

تفقد وفد من محرري الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين، جرحى ومصابي الاعتداء الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل الريسان قرية كفر نعمة.

وزار وفد الحركة القيادي فيها أحمد محمد دار نصر ٥٦ عاما من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، الذي أصيب برصاصة في رأسه أثناء مشاركته في مسيرة شعبية ضد الاحتلال.

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المحرر خضر عدنان أن الاحتلال الإسرائيلي حاول اغتيال القيادي نصر بشكل متعمد، مشيراً إلى أنَّ الإصابة كانت عن قصد وفي مكان خطر، لافتاً إلى أن القيادي نصر يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

وفي قرية المغير زار الوفد عددا من جرحى العائلة المجاهدة من آل أبو عليا ومنهم الجريح حذيفة أبو عليا ابن الأسير الشيخ جبر أبو عليا، وتفقدوا الجريح معاذ أبو عليا ابن المحرر الشيخ رسمي أبو عليا، وزاروا الجريح عادل إبراهيم أبو عليا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجهاد الإسلامي الدائم وقيادته في الضفة المحتلة على التواصل الدائم والإشادة بدور الجرحى وعائلاتهم في التصدي للاحتلال الصهيوني والتمسك بالحق في العيش بكرامة على أرضنا المقدسة.



