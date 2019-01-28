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سلامي: لن تجدوا مكاناً لدفن أمواتكم

إيران تهدد بإزالة "إسرائيل" عن خارطة العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:52 - 28 يناير 2019
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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هدد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بإزالة "إسرائيل" عن الخارطة السياسية العالمية، مشيرا الى ان هذه استراتيجية بلاده تجاه "إسرائيل".

ووصف العميد سلامي القصف الاسرائيلي لسوريا انه حماقات تتبعها "إسرائيل" تجعلها أقرب إلى مصيرها.

وتوعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بأن أي حرب جديدة تبدأها إسرائيل في المنطقة ستؤدي إلى زوالها وتحرير الأراضي المحتلة.

وتابع سلامي في هذا السياق قائلا، إن "إسرائيل" في حال استمرت في ممارساتها "الحمقاء"، فلن يجد الإسرائيليون مكانا لدفن جثث قتلاهم.

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