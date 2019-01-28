ضابط سابق في "الشاباك": إذا قررت حماس التصعيد سيكون إجراء صائب

نقل موقع "روتر" العبري عن نائب رئيس "الشاباك" السابق، يتسحاق ايلان قوله إن حركة "حماس" في حال قرّرت تصعيد الوضع حتى الانتخابات الإسرائيلية من أجل تحقيق إنجازات لها فإن هذا الإجراء "صحيح".

وأضاف ايلان "صدق يحيى السنوار حينما قال إن حكومة نتنياهو ستكون في حالة ضغط خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات".

ويرى مراقبون أن فرص التصعيد بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال تزداد في هذا الوقت، لا سيما في أعقاب تنصل حكومة الاحتلال من تفاهمات التهدئة، ومراوغتها في إدخال أموال المنحة القطرية.

وكانت قيادة "حماس" أبلغت السفير القطري محمد العمادي الخميس الماضي قرارها برفض الدفعة الثالثة من أموال المنحة، بسبب سلوك الاحتلال الإسرائيلي وتلكؤه في تحويلها، مشددةً أنها "لن تكون جزءًا من الابتزاز أو مسرحًا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية".