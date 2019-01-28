مهجة القدس تزور الحملة العالمية لتوحيد جهود دعم قضية الأسرى

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مقر الحملة العالمية للعودة الى فلسطين، في العاصمة اللبنانية بيروت للتباحث في سبل التعاون بينهما.



وترأس الوفد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المهجة سيف الدين موعد وضم عدد من أعضاء الهيئة الادارية، وكان في استقبال الوفد المنسّق العام للحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين الشيخ يوسف عبّاس وأعضاء الهيئة التنسيقية للحملة.



وقام سيف الدين موعد باستعراض آخر المستجدات بملف الأسرى لاسيما الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها إدارة سجون الاحتلال ضد أسرى سجن عوفر، حيث اعتبر موعد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يندرج في إطار المحاولات التي تهدف الى كسر إرادة الأسرى وتركيعهم بوسائل اجرامية وإرهابية تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.



وفي سياق متصل استعرض الوفد الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها مؤسسة المهجة في مجال مناصرة ودعم الأسرى، مؤكدا على أهمية التعاون في هذا الإطار، خصوصا أن ملف الأسرى يحتاج الى تفاعل كافة المؤسسات وفي مختلف البلدان العربية وغير العربية على المستوى الاعلامي والقانوني والانساني.



من جانبه رحب الشيخ يوسف عباس بوفد المهجة وأثني على الجهود المبذولة في مجال خدمة الأسرى، وعبر عن استعداد الحملة للتعاون في هذه القضية العادلة، لافتا إلى أن الحملة تتواجد في مختلف البلدان العربية والإسلامية والغربية، وهي على استعداد لنقل المبادرات التي تقوم بها المهجة الى تلك البلدان، مؤكدا ان ما يجمعنا مصير واحد وقضية واحدة ولا بديل عن التعاون لنصرة قضية فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يدافع عن كرامة ومقدسات الامة.