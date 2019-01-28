هذا ما توصلت إليه الأطر الطلابية حول قرارتها الأخير بحق طلاب جامعة الأقصى؟

قالت الأطر الطلابية في جامعة الأقصى إنها توافقت مع إدارة الجامعة فيما يتعلق بجملة القرارات التي أصدرتها الأخيرة، والتي رفضتها الأطر في بيان سابق لها والتي طالبت فيه الإدارة بالتراجع عن القرارات المجحفة بحق الطلبة.

وكانت إدارة جامعة الأقصى أصدرت قرارات بحق الطلبة منها إلغاء إعفاء شؤون الوكالة، وإلغاء تقسيط الرسوم للمستفيدين من الإعفاءات والمنح بالجامعة، ورهن تسجيل الطلبة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بدفع 50% من الأقساط السابقة بما لا يقل عن 40دينار، ورهن التقسيط للطلبة الجدد بشروط جديدة.

وأوضح إبراهيم ارشي منسق ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية، أنه تم الاجتماع مع إدارة جامعة الأقصى للعدول عن القرارات التي تم إصدارها.

وذكر ارشي، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأطر الطلابية توصلت في اجتماعها مع إدارة الجامعة إلى ما يلي:

يُحول الطالب المستفيد من الكابونة الصفراء إلى البحث الاجتماعي.

ما ينطبق على حالة البحث الاجتماعي "حالة سيئة جداً" يُعفى من الرسوم كاملةً تحت المعايير.

ما ينطبق على "الحالة السيئة" يدفع الطالب ٣ ساعات مقابل ١٥ ساعة دراسية، وفي حال دفع ٤ ساعات يستفيد أكثر من ١٥ ساعة دراسية.

"الحالة المتوسطة" يدفع الطالب ٥ ساعات ويقسط ساعتين وتؤَجل ٨ ساعات.

الطالب الجديد يدفع ٧ ساعات على أن يقسط باقي الأقساط خلال الفصل الدراسي.

الطلبة المستفيدين من إعفاء الأخوة يحق لهم الإعفاء بنسبة ٢٥ % لكل منهما وتقسيط باقي المبلغ.

الأقساط السابقة يدفع الطالب ٤٠ % و٣٠ دينار كحد أدنى.

وفي السياق، أعلن كمال الشرافي رئيس جامعة الأقصى الحكومية في غزة، عن انتهاء "حالة سوء الفهم" مع الأطر الطلابية في الجامعة، وعودة الحياة الأكاديمية داخلها كما المعتاد.

وقال الشرافي لمصادر محلية: "لا توجد أزمة، كان هناك سوء فهم لدى بعض الكتل الطلابية حول بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن الاعفاءات والتقسيط، وتم التوضيح لهم".

وأضاف أن الأمور عادت إلى طبيعتها في الجامعة، عقب توضيح القرارات للأطر والكتل الطلابية، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي طالب التقدم للبحث الاجتماعي، ودراسة حالته.

يذكر أن الأطر الطلابية في جامعة الأقصى، أغلقت أمس، عمادة القبول والتسجيل، مطالبين الإدارة بالعدول عن قراراتها الأخيرة بحق الطلبة.

وحسب بيان صادر عن الأطر قبل انتهاء "سوء الفهم"، فإن قرارات الجامعة، تتمثل بوقف الإعفاءات المخصصة لطلاب الحالات الاجتماعية " شؤون الوكالة "، ورهن تسجيل الطلبة للفصل الحالي بتسديدهم الأقساط القديمة، إضافة لإلغاء العمل بالتقسيط للطلاب المستفيدين من الشؤون الاجتماعية والبحث الاجتماعي.

واعتبرت أن هذه القرارات تزيد الخناق على الطلبة وأهاليهم، وتساهم في منع الآلاف من الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية.