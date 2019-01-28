"إسرائيل" تقرر إعادة تدوير نفايات غزة بعد حادثة وقعت شرق دير البلح

ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، بأن السلطات الإسرائيلية صادقت على مشروع لإعادة تدوير النفايات المتواجدة على حدود قطاع غزة بتمويل من الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة العبرية إن المشروع سيقام على أراضي محررات "غوش قطيف"، وسيكلف ملايين الدولارات، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة قامت بتوفير المبلغ المطلوب، مما سيوفر فرص عمل لمئات الغزيين، إضافة إلى توفير السماد للمزارعين.

وبينت الصحيفة أن السبب الذي دفع "إسرائيل" إلى الموافقة على المشروع هو ما حدث قبل أسبوعين قرب مكب النفايات الواقع شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، حيث انهار جزء من المكب بسبب كثافة النفايات، مما أدى إلى سقوطها داخل الشار المسمى "شارع جكر" الواقع بين دير البلح والسياج الفاصل مع الاحتلال.

وأضافت: "الأمر استدعى دخول الجرافات العسكرية لإعادة النفايات إلى المكب، لكن تقرر إلغاء دخولها خشية من وقوع حدث أمني خطير، وتدخل منسق شؤون المناطق مع مندوبي الأمم المتحدة لحل المشكلة، وسمح للشاحنات الفلسطينية دخول المنطقة وإزالة النفايات بدلًا من الجرافات الإسرائيلية".