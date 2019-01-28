الاحتلال يقتحم بلدة سلوان ويُسلّم ناشطا أمر استدعاء

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية وشُرطية معززة، اليوم الاثنين، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وداهمت عددا من أحيائها.

ووفق المصادر المقدسية، فإن طواقم البلدية العبرية سلّمت مدير مركز معلومات وادي حلوة /سلوان جواد صيام أمر استدعاء لمراجعة البلدية.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء بسلوان وأوقفت مراكب مواطنين وحررت لأصحابها مخالفات مالية، في الوقت الذي أجبرت فيه أصحاب المحلات التجارية بحوش أبو تايه بسلوان على إغلاق محالهم، في حين اقتحمت قوات مماثلة حي عين اللوزة في البلدة.