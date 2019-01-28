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تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:43 - 28 يناير 2019
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سجلت مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة حائل، الهنوف سليمان هليل، كأول فتاة سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين وتحليل الجودة أثناء تقديم الخدمات البلدية.

وجاء دخول الهنوف كأول عنصر نسائي ضمن فريق رجالي مكون من 11 فردا بقيادة أمين منطقة حائل، رئيسا لمركز السعادة، وينوب عنه وكيل الأمانة لشؤون الخدمات، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وستعمل الهنوف في تحليل جودة الخدمات المتاحة للمواطنين، خاصة في 10 خدمات رئيسية، تندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية، وهي: النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئي، الإنارة، المنظور البصري، التجهيز، صدى الخدمات.

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