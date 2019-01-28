المتطرف بركات يهاجم فلسطينيًا بالقدس

ظهر مقطع فيديو انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، المتطرّف نير بركات الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، يهاجم فتىً فلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن بالمدينة.

ويظهر الفيديو، بركات وهو يهاجم الفتى الذي كان يرفع يديه إلى الأعلى مستسلمًا ولم يكن مسلحًا. حيث تشير بعض الصفحات التي نشرت المقطع إلى أنه التقط في عام 2015 خلال موجة العمليات الفلسطينية، لكنّ التاريخ الذي عرضته كاميرا التصوير يظهر أنه عام 2012.

ويبدو أن نشر الفيديو من قبل جهات غير معروفة، يأتي تزامنًا مع الدعاية الانتخابية الإسرائيلية المستعرة والتي تقوم على التحريض والحرب الممنهجة ضد الفلسطينيين، ومحاولات الشخصيات التي ستخوض الانتخابات ومنها بركات الذي سيمثل حزب الليكود، إظهار العداء الشديد ضد الفلسطينيين كصورة انتخابية لهم.