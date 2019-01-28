الاحتلال يمدّد اعتقال مستوطن أصاب مزارعين

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال مستوطن متطرّف هاجم بفأس، مزارعين فلسطينيين وأصابهما بجروح متفاوتة، في أرض زراعية قرب قرية دير استيا بمحافظة سلفيت.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإنه تم تمديد فترة الاعتقال لمدة 8 أيام، مشيرًا إلى أنه بعد جلسة استماع رفض القاضي الإفراج عن المستوطن لوجود أدلة تشير لارتكابه أكثر من جرم ضد فلسطينيين.

ووفقًا للموقع، فإن المستوطن من سكان مستوطنة عمانوئيل قرب سلفيت، وهاجم الجنود عند اعتقالهم إياه، ووصفهم بأنهم من "النازيين"، وحاول الهرب وسط محاولات مستوطنين متطرفين مساعدته، إلا أنه فشل ونقل للتحقيق حينها.