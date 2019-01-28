الاحتلال يعترف: إصابات أسرى "عوفر" أضعاف ما أعلن عنه

اعترفت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، أن عدد الأسرى الذين أصيبوا في هجوم قوات القمع داخل سجن "عوفر"، أكبر مما تم إعلانه.

ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن العدد أعلى بثلاثة أضعاف مما أعلن حينها. مشيرةً إلى أن 17 أسيرًا تم نقلهم إلى المستشفيات، فيما تلقى آخرون العلاج ميدانيًا.

وأشارت إلى أن جميع الجرحى أعيدوا إلى السجن في ذات اليوم، لكن إفادات الأسرى لبعض المنظمات الحقوقية أن ما تم إعلانه في الإعلام لا يعكس 1٪ مما حدث.

وكانت قوات الأمن التابعة لمصلحة سجون الاحتلال نفذت اقتحاما بداية الأسبوع الماضي، لقسم 17، وفي اليوم التالي أعادت اقتحام قسم 15، ولاحقُا نفذت اقتحاما بواسطة أربع وحدات هي: "درور" و"المتسادة" و"اليمار" و"اليمام"، طال كافة أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال.