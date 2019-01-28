هارتس: عدد الأسرى المصابين في عوفر أكثر مما تحدث عنه التقرير

نقلت صحيفة هارتس العبرية عن مصلحة السجون "الإسرائيلية" قولها بأن عدد الأسرى المصابين أكثر بثلاث مرات مما تحدثت عنه التقارير.

وكانت مصلحة السجون نفذت حملة تفتيش في سجن عوفر شاركت فيه الوحدات الخاصة التابعة لها.

وتحدث الناطق باسم مصلحة السجون حينها بأن 6 أسرى فقط أصيبوا في المواجهة مع السجانين 3منهم نقلوا للمستشفى ؛ فيما كشفت هآرتس اليوم بأن 6 من حراس السجن و17 سجين أدخلوا للمستشفيات لتلقى العلاج نتيجة إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز.

يذكر أن جمعيات تعنى بالأسرى تحدثت عن 100-140أسير أصيبوا في ذلك اليوم.