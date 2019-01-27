حملة ميدانية لتخفيف الأزمة المرورية في محيط قلنديا وكفر عقب

توافقت الأطر التنظيمية وممثلو الشرطة والأجهزة الأمنية، مساء اليوم الأحد، على تشكيل لجنة مُتابعة دائمة مركزية للتخفيف من الأزمة المرورية في محيط قلنديا وكفر عقب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، ضم ممثلين عن الشعب واللجان التنظيمية لحركة فتح في قلنديا وكفر عقب ومنطقة الكسارات ومحافظة القدس وشرطة ضواحي القدس.

وقرر ممثلو اللجنة البدء بحملة ميدانية واسعة تشمل جميع المُخالفات بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة من الإخطار للشروع بإزالتها بالطرق التي نراها مُناسبه على عدة مراحل وأيام، وستغطي المنطقة الجغرافية من دوار أبو الشهيد جنوباً ولغاية مشارف مدينة البيرة قاعات أبو شلبك شمالاً بجميع الاتجاهات .

كما قرروا تحرير مُخالفات سير لأصحاب المركبات المخالفة على الطريق الواصل بين رام الله القدس، وإزالة السيارات غير القانونية (المشطوبة) من قبل شرطة ضواحي القدس .

وشدد المجتمعون على متابعة سائقي العمومي غير المرخصين وغير المؤهلين لسياقة مثل هذه المركبات وحجزهم من قبل شرطة ضواحي القدس .

وتقرر توزيع تعميم مُلزم لأصحاب المباني السكنية بضرورة تجهيز مواقف خاصه لمركبات قاطني المبنى وعدم اصطفافهم في الشوارع .

وحث المجتمعون، المواطنين على ضرورة الالتزام والانضباط وعدم السير المُعاكس، من خلال توزيع نشرات تثقيفية عن أخلاق وأدب قيادة المركبات، والتعميم على سائقي المركبات العمومية بضرورة إبلاغ الركاب قبل صعودهم المركبة أن هناك أزمة إن وجدت وعدم استغلال زيادة الأُجرة أو انزالهم في مكان غير خط السير .

وقرروا العمل على إزالة الآرمات التجارية الإرشادية الموجودة في وسط الطريق وعلى الجوانب، لمخالفتها وحجب رؤية السائق، ومتابعة مركبات نقل الطلاب غير القانونية أصولاً وتحميل حمولة زائدة وإنزال الطلاب في وسط الشارع .

كما اتفق المتجمعون على إغلاق الثغرات العشوائية في وسط الطرق وانتشارها المؤذي دون تنسيق ونظام وتحديد مسؤوليات أصحاب القرار بذلك .