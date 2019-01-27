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ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في أمريكا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:27 - 27 يناير 2019
ترامب ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، نافيا أن يكون عددهم كما أعلن عنه رسميا خلال السنوات الماضية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "لم يبدأ شهر فبراير بعد، وثمن الهجرة غير الشرعية لهذا العام بلغ 18595495168 دولارا".

وأضاف: "في بلدنا هناك ما لا يقل عن 25772342 مهاجرا غير شرعي، وليس 11 مليونا كما أعلن عنهم لسنوات عديدة".

 

ويسعى ترامب إلى تشييد جدار على الحدود مع المكسيك، لكنه يواجه معارضة من أعضاء الكونغرس، بسبب التكلفة الباهظة التي يجب أن تخصصها ميزانية الدولة.

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