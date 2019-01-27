برشلونة يحقق الفوز الثامن على التوالي في الليغا

حقق برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، فوزه الثامن تواليا، الذي جاء بصعوبة على مضيفه وجاره المتواضع جيرونا 2-صفر، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وأعاد برشلونة الفارق الذي كان يفصله عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الثاني إلى 5 نقاط مجددا، بعد أن تقلص السبت إلى نقطتين إثر فوز نادي العاصمة على خيتافي 2-صفر.

ثنائية النادي الكاتالوني حملت توقيع نيلسون سميدو (9)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (69).

وعلى بعد نحو 110 كلم، يلعب ريال مدريد الذي يتخلف بفارق 13 نقطة عن غريمه برشلونة، في كاتالونيا أيضا حين يواجه مضيفه إسبانيول، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على ريال بيتيس القوي (2-1 خارج ملعبه) وإشبيلية (2-صفر) في المرحلتين الماضيتين وضيفه جيرونا (4-2) الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.