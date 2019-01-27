حماس ترد على توصية اللجنة المركزية لفتح حول تشكيل حكومة فصائلية

ردت حركة حماس اليوم الاحد، على توصية اللجنة المركزية لحركة فتح، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في تغريدة عبر تويتر إن " تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه حركة فتح".

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن اعتزام فتح "تشكيل حكومة دون اجماع وطني، هروباً من استحقاق الشراكة الوطنية واستمرار لسياسة التفرد والاقصاء وتكريس الانقسام التي ترسخها فتح ورئيسها محمود عباس " كما قال.

وأضاف أن "شعبنا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تضم كل أطياف الشعب الفلسطيني، وضرورة دعوة الاطار القيادي الفلسطيني للانعقاد وتشكيل مجلس وطني توحيدي، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني)".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت ، اليوم الاحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

كما أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.