الصين تجدد دعمها للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة لشعبنا

بحث عضو اللجنة المركزية، المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، قواه واي، زيارة المفوض ووفد من حركة فتح جمهورية الصين الشعبية والقضايا السياسية في المنطقة.

كما بحث فتوح مع السفير الصيني سبل التعاون بين البلدين على مختلف الصعد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتشجيع ارسال الوفود الفتيه والشابة من فلسطين إلى الصين للتعلم من التجربة الصينية الناجحة في التنمية والتطوير والادارة، وترتيب دورات للكادر الفتحاوي في الصين .

وأطلع المفوض العام، السفير الصيني على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية والاقليمية، وموقف القيادة الفلسطينية الثابت لمواجهة صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي بدأت بها الولايات المتحدة فعليا على الأرض، من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاربة الاونروا وقضية اللاجئين، واعتبار منظمة التحرير منظمه ارهابيه، وهي جميعها خطوات واضحه وصريحه نحو صفقة القرن.

بدوره، جدد السفير واي دعم القيادة الصينية وموقفها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ووقوفهم مع القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورفضهم لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية.