بورصة مصر تغلق على صعود حاد وارتفاع معظم أسواق الخليج

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في معظمها يوم الأحد بفضل الأداء القوي لأسهم القطاع المالي، بينما شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودا حادا، وهو ما ساعدها على اللحاق بركب مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال محمد الحاج المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس ”تلحق مصر أخيرا بركب التعاملات الخالية من المخاطرة التي تشهدها الأسواق الناشئة“، مشيرا إلى أن المؤشر ارتفع بنحو ستة في المئة منذ بداية العام، مقابل سبعة في المئة لأسواق ناشئة أخرى.

وتابع ”هناك أيضا محركات محلية لهذا التحرك مثل استمرار الأرقام الإيجابية للاقتصاد الكلي، وهبوط عائدات أذون الخزانة“.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة، بدعم من مكاسب أسهم القطاع المالي، مع صعود سهم البنك السعودي للاستثمار 8.7 في المئة، بينما ارتفع سهم البنك العربي 3.2 في المئة.

وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات خمسة في المئة.

وأغلقت سوقا الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة، بينما زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.03 في المئة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، اثنين في المئة، بينما صعد سهم مجموعة إعمار مولز 1.9 في المئة.

وقفز سهم بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي 6.1 في المئة، بينما ارتفع سهم الدار العقارية 2.6 في المئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، تحت ضغط القطاع الصناعي، مع تراجع سهم صناعات قطر 1.8 في المئة، وسهم قطر للوقود 0.8 في المئة.

وانخفض مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت 1.2 في المئة، تحت ضغط تراجع سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 3.2 في المئة. وأعلن بيت التمويل الكويتي في الآونة الأخيرة عن صفقة بقيمة سبعة مليارات دولار للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، الذي ارتفع سهمه 0.9 في المئة.

وقال سانات ساشار محلل بحوث الأسهم لدى المال كابيتال ”تواجه سوق الكويت ضغوطا بعد... الإعلان عن اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، وهو ليس أمرا مفضلا جدا لبيتك“.

وتابع ”أدى ذلك إلى جني أرباح قوي في أسهم بيت التمويل الكويتي، وهو ما دفع السوق بأكملها للتراجع“.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 8509 نقاط.

- دبي.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 2540 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10668 نقطة.

- أبوظبي.. صعد المؤشر 0.03 في المئة إلى 5021 نقطة.

- مصر.. ارتفع المؤشر 2.3 في المئة إلى 13817 نقطة.

- الكويت.. انخفض المؤشر 1.2 في المئة إلى 5426 نقطة.

- سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 4166 نقطة.

- البحرين.. زاد المؤشر 1.2 في المئة إلى 1391 نقطة.