"دعم الصحفيين" تستنكر تجديد الاحتلال مدة اعتقال الصحفي أسامة شاهين

استنكرت لجنة دعم الصحفيين الدوليين، تجديد محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" مدة الإعتقال الإداري للصحفي أسامة حسين شاهين، للمرة الثالثة على التوالي، تحت ذارئع واهية.

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم الاحد، "إنّ قوات الاحتلال جددت مدة إعتقال الإداري بحق الصحفي أسامة شاهين(35 عاماً) للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، بضرورة الإفراج عن 22 صحفياً فلسطينياً معتقلين داخل سجون الاحتلال" الإسرائيلي"، مشيرة الي ان الاحتلال يمارس عليهم كافة أنواع الضغط والمضايقات من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الصحفي أسامة حسين شاهين "35عاماً"، بعد مداهمة منزله في بلدة دورا بالخليل، أواخر شهر مايو الماضي.

وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين العاملين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، كافة أنواع التضييق والخناق، وتشمل الاعتقال والعزل وإغلاق مؤسسات صحفية، ما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية المكلفة بحماية الصحفيين.



