مستفيدو برنامج طموح2 "يا فرحة ما تمت"!

اشتكى عددٌ من مستفيدي الدفعة الأولى من "برنامج طموح2"، من تأخر صرف الدفعات المالية المستحقة لهم منذ شهرين مقابل التشغيل المؤقت في المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وبلديات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني لفترة تتراوح بين 3 و6 شهر.

وانطلق العمل ضمن مشروع التشغيل المؤقت في برنامج طموح2 منذ شهرين ولم يتلقَ المستفيدين أي دفعة مالية حتى اللحظة مما أثار تحفظهم واستيائهم، معبرين عن قلقهم الشديد والإحباط لعدم التزام وزارة المالية في قطاع غزة بصرف الدفعات المالية.

وبموجب المشروع من المقرر أن يتم تشغيل الخريجين لمدة 6 أشهر، بينما العمال لـ 3 أشهر، بينما سيتقاضى خريجي البكالوريوس (1000) شيكل، أما خريجو الدبلوم والعمال سيتقاضون (900) شيكل.

وما أن حصل المستفيدون على المنحة شعروا بالسعادة العميقة لخروجهم من مسلسل "البطالة" الطويل الذي أثقل كاهلهم حتى ولو بشكلٍ مؤقت، إلا أن تلك السعادة بدأت تتلاشى بعد شهرين من العمل لتأخر صرف دفعات مالية مستحقة ولسان حالهم يقول "يا فرحة ما تمت".

"أبو عبد الله" عبر عن غضبه الشديد لعدم تلقيه أي من الدفعات المالية منذ شهرين قائلاً: "أعمل في إحدى الوزارات الحكومية منذ شهرين تقريباً ضمن "برنامج طموح2" ولم اتلقِ أي دفعة مالية وهذا الأمر أثقل كاهلي".

وأوضح لمراسلنا، أن الذهاب إلى العمل في الوزارة يحتاج إلى مواصلات ذهاباً وإياباً، إضافة إلى بعض المصاريف الخاصة، مبيناً أنه يستديَّن من إخوته وأصدقائه للذهاب إلى مكان عمله المؤقت نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها كغيره من المستفيدين.

وأضاف: "المفترض من البطالة المؤقتة أن تساهم ولو بشيء بسيط في تخفيف الأوضاع الاقتصادية التي نعاني منها لا أن تزيد أوضاعنا سوءً وتزيد من أزماتنا".

فيما أشار "أبو أحمد" يعمل في إحدى النقابات، إلى أنه قبل حصوله على بطالة التشغيل المؤقت في برنامج "طموح2" كان لديه بعض الديون في المحلات أما اليوم وبعد مرور شهرين على البطالة زادت الديون الضعف، متمنياً من المسؤولين العمل بشكل عاجل لصرف الدفعات المستحقة لهم قبل الدخول إلى السجون.

ولفت "أبو أحمد" لمراسلنا إلى أن يستدين من أبنائه سعر المواصلات خاصة وأنها اجمالي سعر المواصلات يصل إلى 6 شيكل إضافة إلى مصاريف خاصة.

يُشار إلى أن وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك قال في تصريحات سابقة: "مشروع التشغيل المؤقت يسعى إلى تخفيض نسبة البطالة بين الخريجين وتنمية قدراتهم وتدريبهم وإعادة تأهيلهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحريك الوضع الراكد، وتغطية العجز الكبير في الكادر البشري بالمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وأكد السماك أن مشروع "طموح 2" مدعوم فقط من وزارة المالية وتم الإعلان عنه من اللجان الحكومية المختصة، وليس له علاقة بالمنحة القطرية.

وكانت وزارة العمل أعلنت مطلع نوفمبر الماضي (عام 2018) مشروع مؤقت لتشغيل 10 آلاف خريج وعامل، ونشرت أسماء 5 آلاف من المستفيدين ضمن الدفعة الأولى في 18 من ذات الشهر.