المباحث تكشف تفاصيل مقتل مواطنة على يد والدها بدير البلح

كشفت المباحث العامة تفاصيل مقتل المواطنة (ف.م) على يد والدها إثر خلافات عائلية بينهم، بمنزلهم الواقع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مدير المباحث العامة بمدينة دير البلح حسن مطر، "إن المواطنة تلقت رصاصة في الرأس مما أدى لوفاتها على الفور، حيث وصلت لمستشفى شهداء الأقصى جثة هامدة".

وأكد مطر أن المباحث والأدلة الجنائية توجهت لمسرح الجريمة فور تلقيها بلاغًا بوقوع الحادثة، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الجريمة".

وأضاف " قامت المباحث العامة بجمع المعلومات والتحريات المرتبطة بالقضية ودونت الإفادات الأولية من أفراد العائلة".

وقال مطر إن "شقيق المجني عليها حاول خداع طواقم المباحث العامة بادعائه أن رصاصة خرجت منه بالخطأ اثناء تنظيفه للسلاح".

وتابع " قامت الأدلة الجنائية برفع البصمات والآثار وعاينت مسرح الجريمة في حين باشرت المباحث العامة التحقيقات ومواجهة شقيق المجني عليها بالدلائل، وبعد التحقيق الأولي مع المذكور اعترف بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع والده قصدًا، وعليه تم إلقاء القبض على والد الفتاة المغدورة والذي اعترف بالواقعة بالتفصيل حيث تم التحرز على أداة الجريمة وهو مسدس".

وحول دافع الجريمة قال مطر، إن الدافع هو خلافات عائلية، وأن والدها استخدم مسدسًا، وقام بإطلاق النار مباشرة على رأسها، وادعى أن الرصاصة خرجت من شقيقها بالخطأ.

وأكد مطر أنه، تم توقيف والد الفتاة وشقيقها على ذمة القضية وتحويلهم لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي 19 من الشهر الحالي، أفادت مصادر طبية لمراسل وكالة "صفا" بوفاة الفتاة (ف.أ.م) (22 عامًا) بعد إصابتها بطلق ناري بالرأس، زُعم أنه عن طريق الخطأ خلال عبث شقيقها بالسلاح داخل المنزل.