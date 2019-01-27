هذا هو الخطر الأكبر الذي يتهدد إسرائيل؟!



اظهر استطلاع إسرائيلي أن 29% من الإسرائيليين يرون أنَّ الجبهة الشمالية (سوريا - لبنان) هي الجبهة الأخطر على "إسرائيل".

ويرى معهد بحوث الامن القومي الإسرائيلي أنَّ الخطر الثاني الذي يحدق بإسرائيل يتمثل في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فيما يرى 20% أن إيران هي الخطر الأكبر على إسرائيل، وجاءت الفصائل الفلسطينية في المرتبة الثالثة من حيث الخطر على إسرائيل حيث حاز هذا البند على 20%، كما ويرى 10% من الإسرائيليين أنَّ العزلة الدولية لإسرائيل تشكل خطراً كبيراً على كيانها، وجاء في المرتبة الأخيرة العمليات التي تستهدف إسرائيل داخل فلسطين المحتلة وخارجها والتي حازت على 10% من أراء العينة.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، أظهر الاستطلاع أن 73% من العلمانيين الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين، وأن 29% من اليهود المتدينين يؤيدون حل الدولتين، فيما يؤيد 97% من اليسار الإسرائيلي هذا الخيار، بينما يؤيد 40% من اليمينيين حل الدولتين، 89% من الفلسطينيين يؤيدون القرار.

وفيما يتعلق بضم "إسرائيل" للضفة المحتلة، فأظهر الاستطلاع أنَّ 51% من الإسرائيليين يعارضون الفكرة، بينما ايدها 49% من عينة الاستطلاع، ودعا 10% من الإسرائيليين إلى منح الفلسطينيين الذين يتم ضم اراضهم حقوق متساوية مع الإسرائيليين، و61% من الإسرائيليين طالبوا بمنح مكانة مقيم داخل إسرائيل لمن تضم أراضيهم من الفلسطينيين شريطة أن لا يكون لهم أي حقوق مدنية مساوية للحقوق التي يحصل عليها الإسرائيليين.