الكشف عن جريمة حرق منزل في الخليل

كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاحد، ملابسات جريمة حرق جنائي لمنزل احد المواطنين والقت القبض على الفاعل في الخليل بالضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من أحد المواطنين يفيد فيه قيام مجهول بإشعال النيران بمنزله ليلا وذلك بتسلله لساحة المنزل وإلقاء زجاجة حارقة باتجاهه اثناء تواجده وعائلته داخله، حيث تمكن وعائلته من الفرار قبل انتشار النيران بكافة ارجاء المنزل.

وأضاف البيان:" على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل".

وأوضح البيان انه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، قادت التحريات شرطة المباحث العامة لشخص مشتبه به، حيث تم القاء القبض عليه.

واكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.