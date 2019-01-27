سحب بطولة العالم للسباحة من ماليزيا والسبب!

قررت اللجنة البارالمبية الدولية، اليوم الأحد، سحب حق ماليزيا باستضافة بطولة العالم للسباحة 2019، بعد رفضها استقبال اللاعبين الإسرائيليين.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، "سحبت اللجنة الدولية البارالمبية حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية، والتي كان من المقرر عقدها في كوتشينغ بين 29 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس المقبل".

وأضافت أن "القرار اتخذ من قبل مجلس إدارة اللجنة في اجتماعه في لندن بعد أن فشلت وزارة الداخلية الماليزية بتوفير الضمانات اللازمة التي تمكن السباحين الإسرائيليين من المشاركة".

وكان وزير الخارجية الماليزي قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها "إسرائيل"، مؤكدا أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة سابقة.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، إن السباحين "الإسرائيليين" لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.