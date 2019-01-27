أرسنال يرغب بخطف لاعب برشلونة

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، يريد التعاقد مع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية, إن إيمري حوّل تركيزه مؤخرا إلى صفقة مالكوم, الذي لا يقدّم مستويات قوية مع برشلونة.

ورغم ارتباط أرسنال بأكثر من لاعب خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري، إلا أنه لم تكتمل أي صفقة ومنها إيفر بانيغا, ويانيك كاراسكو, ودينيس سواريز, وهو ما جعل النادي يحوّل اهتمامه إلى لاعب برشلونة.

وانضم البرازيلي مالكوم إلى برشلونة مقابل 35 مليون جنيه إسترليني خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي قادما من بوردو الفرنسي، إلا أن الأمور لا تسير معه بالشكل الجيد.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية, فإن إدارة أرسنال تريد استغلال أزمات مالكوم مع "البرشا", لحسم انتقاله إلى ملعب "الإمارات".