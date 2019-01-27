عقوبات "بالجملة" على الزمالك بعد موقعة بيراميدز

فرضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، عقوبات على نادي الزمالك، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة متصدر الدوري مع بيراميدز، الخميس الماضي.

وذكر بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على فيسبوك، "اجتمعت اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، بمقر الاتحاد بالجزيرة، واتخذت اللجنة مجموعة قرارات منها تغريم جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز".

كذلك تضمنت قائمة العقوبات، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك مباراة، وتغريم الزمالك عشرة آلاف جنيه لقذف الكرة داخل الملعب بغرض إفساد هجمة للمنافس، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه لقيام جماهير الزمالك بالسباب ضد المدير الفني لبيراميدز،حسام حسن، وإلقاء زجاجات داخل الملعب.

وقرر الاتحاد أيضا إيقاف حسام حسن المدير الفني لبيراميدز وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي مباراة للطرد للاعتراض على الحكم.

وكانت المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري المصري الممتاز، والتي جمعت الزمالك وبيراميدز، على ملعب "بترو سبورت"، قد أسفرت عن التعادل الإيجابي 3-3.

وبهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارة الدوري بـ42 نقطة، في حين احتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة.