رياض محرز الرياضي الأفضل في 2018

توج النجم رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، الإنجليزي كأفضل رياضي جزائري لعام 2018 ، وهي الجائزة التي تمنحها اللجنة الأولمبية الجزائرية.

ولم يحضر محرز حفل توزيع الجوائز الرياضية والأولمبية لوجود التزامات لديه مع مانشستر سيتي بالمشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتسلم الجائزة نيابة عنه شقيقه حسين.

وساهم اللاعب الجزائري، السبت، في تأهل فريقه مانشستر سيتي إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد تغلبه 5-0 على نظيره بيرنلي.

وشارك الجناح محرز أساسيا مع مانشستر سيتي، ليصنع الهدف الثالث لفريقه، عندما قدم كرة على طبق لزميله متوسط الميدان، كيفين دو بروين، قبل أن يهز اللاعب البلجيكي شباك فريق بيرنلي، عند الدقيقة الحادية والستين.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه تشيلسي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، في الـ24 من فبراير المقبل.