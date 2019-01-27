قمة تجمع السيسي والبشير بالقاهرة اليوم

يعقد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد قمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، في ثاني زيارة خارجية للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه قبل أكثر من شهر.

وقال سفير الخرطوم بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم "يصل الرئيس عمر البشير الأحد في الصباح، ثم يعقد قمة مصرية سودانية مع الرئيس المصري في قصر الاتحادية منتصف النهار".

وأوضح السفير السوداني أن الزيارة ستكون ليوم واحد، وأن وفد البشير سيضم وزير شؤون الرئاسة فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله.

وأشار عبد الحليم إلى أن القمة تأتي "في إطار الحراك السوداني العربي حاليا وخصوصية العلاقات السودانية المصرية"، كما ستتناول المباحثات أوضاع القارة الافريقية، وتطورات المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.

والشهر الماضي شهدت الخرطوم اجتماعا رباعيا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، كما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري البشير، وقال شكري إن بلاده "تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية".