السفير القطري محمد العمادي يغادر قطاع غزة

غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، ظهر اليوم الأحد قطاع غزة عبر معبر بيت حانون- ايرز.

وأجرى السفير العمادي ونائبه خالد الحردان جولات منفصلة أمس على مراكز توزيع الدفعة الثالثة من منحة المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة قطر لسكان قطاع غزة.

وأعرب العمادي عن مدى رضاه من آلية توزيع المنحة القطرية لمستحقيها والالتزام بشروط ومحددات الصرف، آملا أن تكون المساعدات القطرية قد أدخلت الفرحة إلى كل منزل في قطاع غزة.

وكان السفير العمادي قد وصل غزة يوم الاربعاء الماضي عبر معبر بيت حانون – ايرز.