تجميد منح دراسية لفلسطينيين في جامعتين بلبنان

تلقى الطلاب الفلسطينيين في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) والجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) السبت بلاغًا بأن منحهم الدراسية في إطار برنامج "مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط- برنامج قادة الغد" قد قطعت بسبب توقف تمويل الكونجرس الأمريكي للبرنامج.

وتأثر 16 طالباً في الجامعة الأمريكية في بيروت و13 في الجامعة اللبنانية الأمريكية جراء توقف التمويل.

ورداً على هذا القرار، أبلغ مكتب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الطلاب الفلسطينيين أن الجامعة سوف تغطي رسوم الطلاب الستة عشر (1.2 مليون دولار).

من جانبه، قال رئيس مكتب LAU في بيان صحفي إن "الجامعة ستدعم طلابها الثلاثة عشر لنهاية الفصل الدراسي، لكن "LAU غير قادرة حاليًا على تقديم التزام ثابت بعد هذا التاريخ".