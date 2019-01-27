خسائر القطاع الزراعي جراء "المنخفض" بلغت 822 ألف دولار في غزة

قال إبراهيم القدرة، وكيل وزارة الزراعة في غزة، الأحد، إن قيمة خسائر القطاع الزراعي جرّاء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بلغ 822 ألف دولار.

وأضاف القدرة، في لقاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "توزعت الخسائر بين الإنتاج النباتي بقيمة 733 ألف دولار، والإنتاج الحيواني أقل من 90 ألف دولار".

وأوضح أن "مئات الدونمات الزراعية تضررت، إضافة لحدوث أضرار جزئية ومحدودة بمزارع الدجاج اللاحم، وبالغة وجزئية ببعض الأشجار المثمرة".

وبحسب الوزارة، فإن مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تتجاوز ال ـ170 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع).

من جانب آخر، ذكر القدرة أن حجم الصادرات الزراعية لعام 2018، بلغ 40 ألف طن، بقيمة مالية تقدر بـ 40 مليون دولار، مسجلا قيمة أعلى من 2017.

وعام 2017، بلغ حجم تصدير المنتجات الزراعية حوالي 34 ألف طن بقيمة مالية تقدر 34 مليون دولار.

وبحسب الوزارة، فإن المنتجات الزراعية تصل إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل، والأردن، ومنها لدول عربية أخرى ودول أوروبية.