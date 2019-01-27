فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

فتحت السلطات المصرية، اليوم الأحد، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، باتجاه واحد أمام عودة المواطنين العالقين إلى غزة.

وأفاد مراسل ، بأن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية لمعبر رفح لعودة المواطنين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وذلك في اتجاه واحد.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر في الاتجاهين الخميس الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة لثورة 25 يناير.

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة الفلسطينيين من الجانب المصري إلى الفلسطيني، بعد سحب السلطة الفلسطينية للعاملين بها دون أي انذار.