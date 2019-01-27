الجيش المصري: مقتل قياديين رئيسيين لتنظيم "إرهابي" بشمال سيناء

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل عدد من العناصر المسلحة التابعة لـ "تنظيم إرهابي" لم يسمّه بينهم اثنان ممن وصفهم بـ "القيادات الرئيسية" بشمال سيناء (شمال شرق).

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان: "قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة مركزة لاستهداف بؤرة إرهابية، بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة".

وأضاف البيان أن الضربة الجوية "أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم اثنان من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن مكان العملية وأسماء القتلى، غير أنه قال إن "الجيش سيواصل جهوده لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء".

ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش بتكليف رئاسي، عملية عسكرية شاملة عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، لمواجهة "عناصر مسلحة" شمالي ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر (شمال)، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وكانت مناطق متفرقة بسيناء، تشهد بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرًا.

ومعظم هذه الهجمات تبنتها جماعة "ولاية سيناء"، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر 2014.