أبو حسنة لـمراسلنا:لا معلومات لدينا حول التسجيل لـ"البطالة" في "الأونروا"

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، عدم وجود معلومات لديهم حول التسجيل للبطالة لدى "الأونروا".

وكانت عدة روابط نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس، حول إعلانات للتسجيل في البطالة لدى "الأونروا".

وأوضح أبو حسنة، في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "الأونروا" ليس لها علاقة بأي روابط تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التسجيل لبطالة الخريجين والعاملين.

وأضاف، أن السفير القطري محمد العمادي أوضح في تصريحاته أن الاتفاق الموقع للتشغيل سيكون عبر الأمم المتحدة، ولم يقل "الأونروا"، مشيراً إلى أن "الأونروا" لم تتسلم أي أموال .

وشدد على أن كل ما ينشر من روابط غير صحيحة، وليس لدى "الأونروا" أي علم بخصوص البطالة أو مشاريع المنحة القطرية.

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وكان العمادي قد كشف في مؤتمره الأخير في غزة، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة يوم الاثنين القادم لتنفيذ مشاريع إنسانية بقيمة 20 مليون دولار، بعد رفض حركة حماس تسلم المنحة القطرية.

ويعاني مواطنو قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة ومأساوية، جراء استمرار الحصار "الإسرائيلي" الخانق على قطاع غزة، مما أدى لقلة فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة.