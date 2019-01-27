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إسرائيل تهدد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الإيرلندية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:43 - 27 يناير 2019
ايرلندا ايرلندا
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ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن ما يسمى وزير الاقتصاد إيلي كوهين هدد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الإيرلندية التي يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن كوهين يدرس اتخاذ هذا القرار في حال تم المصادقة بشكل نهائي على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية من قبل البرلمان الإيرلندي الذي وافق يوم الخميس الماضي بالقراءة الأولى على القانون.

ووفقاً للصحيفة، فإن كوهين تلقى توصيات من كبار المسؤولين في وزارته بشأن إجراءات ستتخذ ضد إيرلندا، منها فرض رسوم جمركية ووقف التعاون الاقتصادي مع البلاد.

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