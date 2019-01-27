التنمية الاجتماعية: كشف جديد لـ100$ يصرف غداً والاستعلام عن الأسماء مساء اليوم

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة يوسف إبراهيم اليوم الأحد ، إن الكشف الجديد لأسماء المنحة القطرية وصل لمقر الوزارة بعد ان أعدّت الوزارة الكشف الجديد الخاص بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع المحاصر.

وأكد إبراهيم بأنه جاري التعامل مع الكشوفات فنيًا، وسيتم الصرف للمستفيدين غدًا الاثنين عبر البريد في محافظات قطاع غزة.

وذكر وكيل الوزارة خلال تصريحات له، أنه في مساء اليوم سيتم نشر رابط للوزارة للاستعلام عن أسماء الكشف الثاني والمقدر بـ50 ألف، مؤكدًا وجود محجوبين من المنحة لكنه رفض تأكيد أي رقم لعدد المحجوبين.

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ويشار الى ان وزارة التنمية الاجتماعية صرفت بالأمس 100 $ لـ44 الف اسرة فقيرة من قطاع غزة ، لتكون تلك الأسماء قد تلقت الدفعات المالية للمرة الثالثة على التوالي .

يذكر أن السفير القطري محمد العمادي أعلن أمس الأحد بأن المنحة القطرية ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.