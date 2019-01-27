تشييع جثمان النعسان اليوم ..الاحتلال يعتقل طفلين من المغير ويشدد إجراءاته

قالت مصادر محلية في بلدة المغير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله بالضفة المحتلة، أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الأحد، طفلين من البلدة خلال مواجهات أندلعت على مدخل قرية ترمسعيا القريبة.

وبحسب المصادر فإن الطفلين المعتقلين هما "أيسر عاطف نعسان"، و"محمد مراد نعسان".

يأتي ذبلك في ظل تشديد إجراءات الاحتلال وتعزيز قواته على المدخل الشرقي للبلدة، التي تشهد اليوم حدادا شاملا على روح الشهيد " حمدي النعسان" الذي قتله مجموعات المستوطنين يوم أمس خلال اعتدائها على القرية.

ومن المقرر اليوم أن تجري جنازة تشييع للشهيد نعسان بعد صلاه الظهر، حيث سينقل جثمانه من مستشفى رام الله الحكومي إلى البلدة للصلاة عليه ووداعه ثم مواره الثرى في مقبرة البلدة.

وتعيش القرية توتر وغضب على جريمة المستوطنين التي وقعت بحماية من الجيش الذي قام بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين الذين هبوا لصد اعتداء المستوطنين على القرية مما أدى إلى استشهاد "المنعسان" وإصابة العشرات.