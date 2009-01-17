نزال: خطاب أولمرت بشرى من بشائر النصر.. والمقاومة ستستمر حتى تحقيق أهدافها

فلسطين اليوم – غزة

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الخطاب الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال أيهود أولمرت هو خطاب الهزيمة، ويعطي دليلاً جديداً على أن الكيان الصهيونية يواصل هزائمه وخسائره.

وأضاف نزال خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس من غزة أن خطاب أولمرت خطاب أولمرت بشرى من بشائر النصر، ويعني بدء العد التنازلي لنهاية العصر الإسرائيلي، وأن الشعب الفلسطيني خرج منتصراً وأن المقاومة الشعبية، هزمت قوات الاحتلال في فلسطين.

وأكد نزال أن المقاومة ستواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال ما دام الجنود الصهاينة فوق تراب غزة وطالما بقى الحصار يفرض على قطاع غزة.