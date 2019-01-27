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مقتل وإصابة العشرات في هجوم مزدوج جنوب الفلبين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:48 - 27 يناير 2019
الفلبين الفلبين
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قال مسؤولون أمنيون فلبينيون إن تفجيرين خلال قداس بإحدى الكنائس بجنوب الفلبين أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 21 قتيلا و71 مصابا وذلك بعد أيام من تصويت هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

وقال المسؤولون إن التفجير الأول وقع داخل الكاتدرائية في جولو بإقليم سولو وأعقبه تفجير ثان في مرأب للسيارات بالخارج مما أدى إلى سقوط قتلى من العسكريين والمدنيين.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

ووقع التفجيران بعد الإعلان يوم الجمعة أن المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة في الفلبين ذات الأغلبية الكاثوليكية وافقت على خطة للحكم الذاتي بحلول 2022 مما يعزز الآمال في واحدة من أفقر مناطق آسيا. وأيد 85 في المئة من الناخبين إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي تسمى بانجسامورو في الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن سولو من بين مناطق قليلة رفضت الحكم الذاتي فإنها جزء من الكيان الجديد.

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