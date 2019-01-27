جنود ألمان يتدربون في "إسرائيل"

يبدأ جنود ألمان في التدريب على استخدام طائرات مسيرة في "إسرائيل" خلال هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الألماني، إن البرنامج التدريب يشمل "عمليات استطلاع وكشف مناطق تدور فيها صراعات مسلحة"، حسب دويتش فيلله.

ويتدرب الجنود الألمان على طائرة "هيرون تي بي" الإسرائيلية المسيرة، يوم الاثنين المقبل.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية إن "الطائرة بمدى ارتفاعها الذي يتجاوز 12 ألف متر وبزمن عملها المضاعف في منطقة الهدف، بغض النظر عن الظروف المحيطة، ستعزز القدرة الاستطلاعية للقوات الجوية بشكل ملحوظ".

وتستأجر ألمانيا 5 طائرات من هذا الطراز من إسرائيل بداية من 2020.

ورغم ذلك تخلت ألمانيا عن "تسليح هذه الطائرة وذلك بعد جدل سياسي، ولذا فقد تم توصيف الطائرة بأنها "مسيرة قابلة للتسليح". ولم يتم تسليح الطائرة بسبب اعتراض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2017.