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إصابة عدد من العمال بكدمات ورضوض جراء اعتداء الاحتلال عليهم على حاجز شمال بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 08:08 - 27 يناير 2019
عمال عمال
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أصيب عدد من العمال بحالات اغماء وكدمات ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الحاجز العسكري المسمى (300) على مدخل بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بطريقة وحشة على العمال الذين كانوا يصطفون على الحاجز العسكري المذكور، اثناء محاولتهم التوجه الى مكان عملهم في مدينة القدس، ما أدى الى حالة تدافع كبيرة، ووقوع حالات اغماء ورضوض لبعضهم.

وكان شاب قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين من بلدة المغير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله بالضفة المحتلة، بإصابات متفاوتة، خلال المواجهات التي اندلعت بعد عصر أمس، بعد تصدي الأهالي لمحاولة اقتحام القرية من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال.

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