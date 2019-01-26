مصدر خاص: الهيئة الوطنية لم تقرر تنفيذ أي فعاليات جديدة في مخيمات العودة

أفادت مصادر خاصة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مساء السبت، أن الهيئة لم تقرر تنفيذ أي فعاليات في مخيمات العودة سوى الفعاليات المعتادة يوم الجمعة.

وأكد المصدر، بأن الهيئة مستمرة في إجراءاتها الهادفة لحماية المشاركين وحفظ الدماء وتجنب الإصابات.

فيما قال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، "إن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ستتخذ فيما بعد القرار المناسب بشأن الأشكال الشعبية على حدود غزة".

وأضاف مزهر في تصريحات صحفية: "ارتباطا بالتصريح السابق، نؤكد أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة، ولن تتوقف ولن تتراجع حتى تحقق الاهداف التي انطلقت من أجلها"، مشددا على أنها "غير مرتبطة بالتفاهمات أو المنحة القطرية".

وتابع مزهر: "الهيئة الوطنية تقرر متى وأين وكيف سيتم استخدام هذه الأشكال والأساليب والعودة إليها"، مع التأكيد أن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار لم تقرر حتى اللحظة العودة اليها.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في (30/3/2018) تأكيداً على حق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة، واستشهد منذ انطلاق المسيرة أكثر من 260 مواطناً وأصيب أكثر من 26 ألفاً بجراح مختلفة.