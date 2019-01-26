أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً مهماً ويشدد الخناق على برشلونة

حافظ فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ويضيق الخناق على برشلونة.

وتغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي بثنائية نظيفة في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 44 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز السادس.

أنهى أتلتيكو مدريد اللقاء لصالحه من شوطه الأول عبر الفرنسي أنطوان غريزمان وساول نيغويز في الدقيقتين 27 و37.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، ليخرج أتلتيكو مدريد فائزًا بالثلاث نقاط.