السيد نصر الله: جزء من خطتنا في الحرب المقبلة دخول الجليل ونحن قادرون على ذلك

السيد نصر الله: هناك أنفاق ولكننا لسنا ملزمين بأن نعلن عمن فحرها أو متى لأننا نعتمد "الغموض البناء"

السيد نصر الله: الأنفاق قديمة قبل أسر جنود إسرائيليين وحرب تموز 2006

السيد نصر الله: هناك أنفاق قديمة ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية وأحدها يعود إلى 13 عاماً

السيد نصر الله: على المستوطنين التأكد مما إذا كان مسؤولوهم يقولون الحقيقة بشأن الأنفاق

السيد نصر الله: عملية درع الشمال خدمتنا في الحرب النفسية رغم أن الانفاق لم تكن تستحق كل هذه الدعاية

السيد نصر الله: اجراءات الاحتلال على الحدود تعكس الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة

عملية الجليل تهديد انتهت بمجرد اكتشاف الانفاق هناك ثغرة جوهرية في هذا الحديث

السيد نصر الله: لن يعلم العدو من أين سندخل إلى الجليل وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان

السيد نصر الله: أمام الحرب التي يهدد بها الاحتلال ضد لبنان من تهجير وتدمير فمن حقنا أن نلجأ إلى كل عناصر القوة

السيد نصر الله: جزء من خطتنا في الحرب المقبلة دخول الجليل