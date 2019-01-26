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مسيرة في رام الله تنديدا بجريمة المستوطنين في قرية المغير

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:48 - 26 يناير 2019
مظاهرة في الضفة مظاهرة في الضفة
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احتشد العشرات من أبناء شعبنا في شوارع مدينة رام الله، مساء اليوم السبت، منددين بجرائم الاحتلال ومستوطنيه في قرية المغير شمال شرق رام الله، والتي أسفرت عن استشهاد المواطن حمدي النعسان (38 عاما) برصاص أحد المستوطنين.

وطالب المشاركون في المسيرة، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا والتدخل الدولي لوضح حد لجرائم المستوطنين المتصاعد بحق شعبنا، التي أدت لاستشهاد النعسان، وآخرين  قبله.

وتفقدت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، مساء اليوم السبت، جرحى هجوم المستوطنين الذين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي، مؤكدة استعداد المحافظة توفير كل الاحتياجات لدعم صمود الأهالي في قرية المغير.

 

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