الجهاد تدعو شعبنا لمقاومة الإرهاب الإسرائيلي في قرية المغيرة

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم السبت، أن ما اقترفه المستوطنين والجيش الإسرائيلي بحق أهلنا في قرية المغير شمال شرق رام الله، بالجريمة النكراء وسلسلة طويلة من الإرهاب ضد أبناء شعبنا.

وقال مصدر مسؤول في الجهاد بالضفة المحتلة: "هذه جريمة عدوانية نكراء وقعت بحماية ودعم من جيش الإرهاب الصهيوني ضد أهالي قرية المغير العُزل، وهي حلقة من مسلسل طويل من الإرهاب والعدوان ومحاصرة القرى والبلدات الفلسطينية بالمستوطنات والمستوطنين الذين يشكل وجودهم تهديدا مستمراً لحياة أبناء شعبنا في الضفة الغربية".

ودعا المصدر في الجهاد، أبناء شعبنا في الضفة المحتلة للتصدي للاستيطان ولجيش الاحتلال المجرم وتصعيد المواجهات، مؤكداً أنه ما من سبيل في مواجهة الاحتلال سوى المقاومة.

وأضاف:" المقاومة حق مشروع لنا في مواجهة سرطان الاستيطان الاستعماري الصهيوني الذي يتمدد على حساب وجودنا الفلسطيني الأصيل والمتجذر في هذه الأرض المباركة".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد حمدي طالب نعسان الذي ارتقى برصاص الحقد الصهيوني، داعية لكافة الجرحى بالشفاء لجميع الجرحى الأبطال.