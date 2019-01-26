هذا ما فعله السيد نصر الله في مواقع التواصل الاجتماعي!!

تداول مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نصر_الله_يكسر_الصمت، لا سيما "تويتر" في انتظار الحلقة الخاصة مع سماحة السيد حسن نصر الله على قناة الميادين الفضائية.

وفقاً لقناة الميادين، فقد وصل هاشتاغ #نصرالله_يكسر_الصمت حتى اللحظة إلى ١٣٠ مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرّد رضوان قاسم: اليوم الكلمة الفصل استراتيجية تحدد مسار المنطقة لسنوات عده , تعرفوا على نتائج ما حصل وسيحصل في العالم والاقليم والمنطقة والداخل الامين العام لحزب الله سيرسم الصورة الكاملة للات من الايام في تغيير المعادلات صمت ارعب العدو وكلام يطمئن الحبيب ويوضح للمرتاب .

وكتب حسن بن شيت :" كانت وما زالت الحيرة من الجليل إلى إيلات كلهم ارتقاب وشغف ينتظرون متى يخرج نصرالله ! ونحن دخلنا في حرب مع قلوبنا بين التمني ان يطول الغياب ليبقى العدو في رُعبه وخوفه وفزعه وانصياعه".

أما المطيري العراقي فكتب: " البقية الباقية من شرف وكرامة هذه الامة التي هدرت كرامتها وشرفها ووضعت يدها بيد اسرائيل ضد الرجال الاحرار كنصر الله رعاك الله وابقاك ايقونة للشرف والكرامة والإباء".

فيما غرّد حبيب محبوب: "السيد #حسن_نصرالله حفظه الله وأطال في عمره الشريف أشجع وأطهر وأصدق رجل في عالم السياسة. أعطى للسياسة معنى جديد من الصدق والشجاعة والنظافة مغاير تماماً لما هو متعارف عليه من الكذب والحيل والخداع واللاعيب والدهاليز المظلمة.

وكتب محمد حيدر: "بعد ساعات انت أيها السيد ستتكلم والكل سيصمت، انت سيد الصمت وسيد الكلام وسيد الاقلام وسيد المقاومين انت سيد الشاشات على امتداد الساحات، ومرعب الأعداء في أوكارهم ولو قلت لهم انزلوا الى المخابيء لنزلوا كلهم".

ومن المقرر، أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطاباً هاماً مساء اليوم الثلاثاء في برنامج "حوار العام"، سيوجه من خلاله العديد من الرسائل خاصة للاحتلال الإسرائيلي.

#نصرالله_يكسر_الصمت#الميادين

بعد ساعات انت أيها السيد ستتكلم والكل سيصمت

انت سيد الصمت وسيد الكلام وسيد الاقلام وسيد المقاومين

انت سيد الشاشات على امتداد الساحات ومرعب الأعداء في أوكارهم ولو قلت لهم انزلوا الى المخابيء لنزلوا كلهم #العرب_يعودون لساحاتك وحضنك وتحميهم عبائتك — Dr Mohamed Haidar (@DrMHaidar) ٢٦ يناير ٢٠١٩

لما بيحكي حسن نصر الله منستعيد كرامتنا و شرفنا فمابالك عندما يفعل #نصر الله -يكسر -الصمت — Rwana rwana (@rwana_jodey2008) ٢٦ يناير ٢٠١٩

السيد #حسن_نصرالله حفظه الله وأطال في عمره الشريف أشجع وأطهر وأصدق رجل في عالم السياسة.

أعطى للسياسة معنى جديد من الصدق والشجاعة والنظافة مغاير تماماً لما هو متعارف عليه من الكذب والحيل والخداع واللاعيب والدهاليز المظلمة.#نصرالله_يكسر_الصمت @AlMayadeenNews@AlMayadeenLives — حبيب محبوب (@fighter14m) ٢٦ يناير ٢٠١٩

#نصر الله يكسر الصمت

البقية الباقية من شرف وكرامة هذه الامة التي هدرت كرامتها وشرفها ووضعت يدها بيد اسرائيل ضد الرجال الاحرار كنصر الله رعاك الله وابقاك ايقونة للشرف والكرامة والإباء — المطيري العراقي (@TNosS08iHBuSK5I) ٢٦ يناير ٢٠١٩

#نصر الله يكسر الصمت

البقية الباقية من شرف وكرامة هذه الامة التي هدرت كرامتها وشرفها ووضعت يدها بيد اسرائيل ضد الرجال الاحرار كنصر الله رعاك الله وابقاك ايقونة للشرف والكرامة والإباء — المطيري العراقي (@TNosS08iHBuSK5I) ٢٦ يناير ٢٠١٩

كانت وما زالت الحيرة من الجليل إلى إيلات

كلهم ارتقاب وشغف ينتظرون متى يخرج نصرالله !

ونحن دخلنا في حرب مع قلوبنا

بين التمني ان يطول الغياب

ليبقى العدو في رُعبه وخوفه وفزعه وانصياعه

والتمني بأن ترحم أفئدةً تهوي إليك عاشقة كلها اشتياق (٢)

#بتوقيت_نصرالله#نصرالله_يكسر_الصمت pic.twitter.com/vIEknBLcbV — حسن بن شيث (@7sn_sh91) ٢٦ يناير ٢٠١٩

#نصرالله_يكسر_الصمت اليوم الكلمه الفصل, استراتيجيه تحدد مسار المنطقه لسنوات عده , تعرفوا على نتائج ما حصل وسيحصل في العالم والاقليم والمنطقه والداخل الامين العام لحزب الله سيرسم الصوره الكامله للات من الايام في تغيير المعادلات صمت ارعب العدو وكلام يطمئن الحبيب ويوضح للمرتاب . — radwankassem (@radwankassem601) ٢٦ يناير ٢٠١٩

يبدو أن مقابلة الأستاذ #غسان_بن_جدو مع السيد #حسن_نصرالله على #الميادين لن تكسر الصمت فحسب، بل كسرت وتكسر العديد من النفسيات المريضة الحاسدة..

حسنا..لهم نقول: انشغلوا بتحطيم أنفسكم لأنكم لن تقدروا إلا عليها، أما نحن سننشغل بعملنا اليومي صعودا نحو الأعلى..#نصرالله_يكسر_الصمت — heba mahmoud (@heba_jm) ٢٥ يناير ٢٠١٩