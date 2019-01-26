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قبيل حديثه على "الميادين"

هذا ما فعله السيد نصر الله في مواقع التواصل الاجتماعي!!

  • فلسطين اليوم - خاص- غزة
  • 18:20 - 26 يناير 2019
حوار العام حوار العام
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تداول مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نصر_الله_يكسر_الصمت، لا سيما "تويتر" في انتظار الحلقة الخاصة مع سماحة السيد حسن نصر الله على قناة الميادين الفضائية.

وفقاً لقناة الميادين، فقد وصل هاشتاغ #نصرالله_يكسر_الصمت حتى اللحظة إلى ١٣٠ مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرّد رضوان قاسم: اليوم الكلمة الفصل استراتيجية تحدد مسار المنطقة لسنوات عده , تعرفوا على نتائج ما حصل وسيحصل في العالم والاقليم والمنطقة والداخل الامين العام لحزب الله سيرسم الصورة الكاملة للات من الايام في تغيير المعادلات صمت ارعب العدو وكلام يطمئن الحبيب ويوضح للمرتاب .

وكتب حسن بن شيت :" كانت وما زالت الحيرة من الجليل إلى إيلات كلهم ارتقاب وشغف ينتظرون متى يخرج نصرالله ! ونحن دخلنا في حرب مع قلوبنا بين التمني ان يطول الغياب ليبقى العدو في رُعبه وخوفه وفزعه وانصياعه".

أما المطيري العراقي فكتب: " البقية الباقية من شرف وكرامة هذه الامة التي هدرت كرامتها وشرفها ووضعت يدها بيد اسرائيل ضد الرجال الاحرار كنصر الله رعاك الله وابقاك ايقونة للشرف والكرامة والإباء".

فيما غرّد حبيب محبوب: "السيد #حسن_نصرالله حفظه الله وأطال في عمره الشريف أشجع وأطهر وأصدق رجل في عالم السياسة. أعطى للسياسة معنى جديد من الصدق والشجاعة والنظافة مغاير تماماً لما هو متعارف عليه من الكذب والحيل والخداع واللاعيب والدهاليز المظلمة.

وكتب محمد حيدر: "بعد ساعات انت أيها السيد ستتكلم والكل سيصمت، انت سيد الصمت وسيد الكلام وسيد الاقلام وسيد المقاومين انت سيد الشاشات على امتداد الساحات، ومرعب الأعداء في أوكارهم ولو قلت لهم انزلوا الى المخابيء لنزلوا كلهم".

ومن المقرر، أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطاباً هاماً مساء اليوم الثلاثاء في برنامج "حوار العام"، سيوجه من خلاله العديد من الرسائل خاصة للاحتلال الإسرائيلي.

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