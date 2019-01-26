الشرطة تقبض على 5 أشخاص لقيامهم بتهمة "اقلاق الراحة"



قبضت الشرطة مساء اليوم على خمسة سائقي دراجات نارية تقوم بأعمال الازعاج واقلاق الراحة العامة في رام الله.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات وردت لغرفة عمليات الشرطة حول وجود 5 دراجات تقوم بأعمال الازعاج واقلاق الراحة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر بشارع الارسال في رام الله، على الفور توجهت دورية شرطة مركز المدينة الى المكان وقامت بإيقاف الدراجات وضبطها والقاء القبض على سائقيها.

وأكد البيان، أنه تم توقيفهم وسيتم احالتهم الى جهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.