لاول مرة.. الصادرات الفلسطينية تتجاوز المليار دولار

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم السبت إن الصادرات الفلسطينية تجاوزت لأول مرة المليار دولار، مشيرا إلى أنها وصلت لأكثر من 80 دولة.

وأضاف الحمد الله خلال كلمته في افتتاح شركة الطيف لمنتجات الالبان، اليوم السبت في كفر زيباد بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة "لقد انتزعت الصناعات الفلسطينية ثقة ورضا المستهلك الفلسطيني وأصبحت الجزء الأكبر من سلته الشرائية نتيجة لتكاتف جميع جهود التطوير والتحسين والرقابة للخروج بمنتجات فلسطينية ترقى إلى المعايير العالمية والطموح الفلسطيني".

وتابع أن "هذا الطموح الذي لن يكسره الحصار والعزلة التي يريدها لنا الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف الحمد الله "لنا أن نفخر بأنه رغم القيود والممارسات الاحتلالية، تمكنت صادراتنا الوطنية ولأول مرة من تجاوز حاجز المليار دولار، ووصلنا بمنتجنا الوطني إلى أكثر من 80 دولة حول العالم".

وبحسب الحمد الله فقد "تمكنا من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل دولتنا إلى 3.4 مليار دولار".

وذكر أن هذا لم يكن ليتحقق لولا تكامل جهود القطاعين العام والخاص، وبعمل الجهات الرقابية، وتفاني عمال فلسطين ومزارعيها وسواعدها وخبراتها الوطنية.

وعبر عن فخره بالجهود الهادفة إلى توفير فرص العمل وتشغيل السواعد الفلسطينية ورفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق نهضته واستقلاليته.

ولفت الحمد الله إلى أن السلطة الفلسطينية مصممة على تحدي الصعاب "فركزنا على الاستخدام الأمثل للموارد، واتبعنا سياسات مالية رشيدة، لتخفيض العجز وتعظيم الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على إسرائيل، حيث انخفضت الواردات منها بـ20%".

وأوضح أنه تم العمل "على تكريس بيئة آمنة ممكنة، وإقرار القوانين والتشريعات الناظمة والمحفزة وأعددنا واعتمدنا من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكثر من أربعة آلاف مواصفة فلسطينية منها حوالي (700) مواصفة في مجال الأغذية، بالإضافة لمنح أكثر من 45 شركة فلسطينية شهادات الجودة والحلال، مما يسهل دخولها في العطاءات المركزية والنفاذ للأسواق الخارجية".

وعبر عن فخره بقطاع صناعة الألبان في فلسطين الذي شق طريقه وسط الصعاب فتركزت الاستثمارات فيه على تطويره باعتماد التكنولوجيا الحديثة والالتزام بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، فساهم في نهوض الصناعات الغذائية الفلسطينية وتميزها من حيث الجودة والكمية والمنافسة.

وذكر رئيس الوزراء أن منتجاته تلبي صحة ومتطلبات المستهلك الفلسطيني المتنامية، وتستحوذ على ما نسبته 80% من حصة السوق الفلسطيني، بقيمة استثمارية تقدر بـ 70 مليون دولار سنويا، وتصل الطاقة الانتاجية اليومية لمصانع الألبان إلى نحو 600 طن.

وبين أن هذا القطاع لم يكتف بالأصناف التقليدية، بل واصل توسعه وإضافة وتطوير منتجات جديدة.