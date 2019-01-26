أعضاء في الكنيست يتهمون نتنياهو بالفشل

اتهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي المنحل مؤخراً، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل سياسيا وأمنيا سواء بشأن الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، أو الجنوبية مع قطاع غزة.

وقال عوفر شيلح عضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل، إن الوضع في غزة يعد فشلا ذريعا لنتنياهو وسياساته، كما انه تسبب بإهانة إسرائيل من خلال نقل الأموال القطرية لحماس عبر حقائب.

وأضاف شيلح وهو عضو في لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، أن حماس منظمة إرهابية، باتت تقرر متى وكيف تريد المواجهة". داعياً إلى ضرورة التصدي لسياسات نتنياهو التي أوصلت إسرائيل إلى هذا الوضع.

من جانبه قال نحمان شاي من حزب العمل، إن الوضع الأمني يتدهور بسبب سوء إدارة الصراع خلال السنوات الماضية من قبل حكومة نتنياهو.

واعتبر أن كشف نتنياهو والوزراء عن حالة الغموض التي كانت تحيط بالهجمات في سوريا، كانت خطأً فادحا، ما حشر إيران في الزاوية وجعلها تلوح علنا بالردود العسكرية وتهديد إسرائيل.

وتطرق يؤاف غالانت إلى تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من مصلحة إسرائيل الأمنية أن تكون الأوضاع الإنسانية للغزيين جيدة